Погранслужба Литвы потратит более €0,5 млн на технику для обнаружения нелегалов

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы направит более 0,5 млн евро на закупку техники для обнаружения нелегальных мигрантов, которые прячутся в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы направит более 0,5 млн евро на закупку техники для обнаружения нелегальных мигрантов, которые прячутся в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство.

"Оборудование, которое позволяет зафиксировать спрятавшихся в фурах и других автомобилях, будет приобретено за 520 тыс. евро", - отмечается в сообщении. Аппаратура, которой будут обеспечены пограничники, сможет на определенном расстоянии фиксировать ритм сердцебиения человека.

Потребность в такой технике особенно обострилась в связи с миграционным кризисом в 2021 году, когда с территории Белоруссии в Литву пытались массово проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Тогда же был объявлен тендер на закупку, однако из-за формальных причин он был отозван.