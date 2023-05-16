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Погранслужба Литвы потратит более €0,5 млн на технику для обнаружения нелегалов

Погранслужба Литвы потратит более €0,5 млн на технику для обнаружения нелегалов Служба охраны государственной границы при МВД Литвы направит более 0,5 млн евро на закупку техники для обнаружения нелегальных мигрантов, которые прячутся в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.
Другие страны
16 мая 2023 г. 10:58
Погранслужба Литвы потратит более €0,5 млн на технику для обнаружения нелегалов

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы направит более 0,5 млн евро на закупку техники для обнаружения нелегальных мигрантов, которые прячутся в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство.

"Оборудование, которое позволяет зафиксировать спрятавшихся в фурах и других автомобилях, будет приобретено за 520 тыс. евро", - отмечается в сообщении. Аппаратура, которой будут обеспечены пограничники, сможет на определенном расстоянии фиксировать ритм сердцебиения человека.

Потребность в такой технике особенно обострилась в связи с миграционным кризисом в 2021 году, когда с территории Белоруссии в Литву пытались массово проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Тогда же был объявлен тендер на закупку, однако из-за формальных причин он был отозван.

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