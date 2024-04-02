Пограничники Польши зафиксировали активизацию мигрантов на границе с Беларусью

Активизацию нелегальных мигрантов фиксируют польские пограничники на границе с Белоруссией.

Активизацию нелегальных мигрантов фиксируют польские пограничники на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пограничной Стражи Польши.

По данным польской службы погранохраны, в марте было предпринято 3 400 попыток нелегального перехода границы и проникновения на польскую территорию.

Только за период с 29 марта по 1 апреля мигранты 736 раз пытались преодолеть защитную стену. Несколько попыток закончились атаками на польских пограничников, в которых нарушители бросали камни и палки.