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    ​Погибший при взрыве в Ансбахе сириец ранее дважды пытался покончить с собой

    Он дважды был доставлен в районную больницу

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Погибший при взрыве в немецком Ансбахе выходец из Сирии был ранее известен полиции и дважды пытался покончить с собой. Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава МВД федеральной земли Бавария Иоханн Херрманн.

    "Он был известен полиции в связи с неоднократными правонарушениями, дважды пытался покончить с собой. Дважды был доставлен в районную больницу", — сказал Херрманн на пресс-конференции.

    В городе Ансбах в федеральной земле Бавария в Германии в ночь на понедельник прогремел взрыв. По данным местных властей, его причиной стало взрывное устройство.

    В результате инцидента погиб один человек, 14 пострадали.

    По предварительным данным, взрыв устроил погибший.

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