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    Погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 3

    Ранения получили шесть человек, двое из них - серьезные

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Четверо погибших в результате произошедшего в субботу крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Кроме того, стало известно, что ранения получили шесть человек, двое из них - серьезные. В настоящее время на месте ЧП идут поисковые работы, прибыли пожарные бригады.

    ***14:44

    По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения в четверг грузового самолета в море у Абиджана в Кот-д'Ивуаре, передает Reportсо ссылкой на агентство Reuters.

    Очевидцы сообщают, что два тела уже извлечены из-под обломков воздушного судна, еще два замечены среди других фрагментов самолета.

    ***14:27

    Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По предварительным данным источников, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море.

    Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы не сообщается.

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