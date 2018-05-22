Поездку иностранных журналистов на ядерный полигон в КНДР отложили

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Прибывшие в аэропорт Кальма иностранные журналисты, которые будут наблюдать за демонтажем ядерного полигона Пунгери, не попадут туда утром 23 мая из-за погодных условий. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в Twitter рассказал британский журналист Том Чешир.

По его словам, представители прессы не поедут на полигон 23 мая из-за плохой погоды.

"Пока не ясно, когда это произойдет\если произойдет", — написал Чешир.

Ранее сообщалось, что самолет с иностранными журналистами совершил посадку в аэропорту Кальма, расположенном около северокорейского города Вонсан. . В качестве пункта назначения на посадочных талонах страны был указан Пхеньян.