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Поездка на Канары привела к отставке высокопоставленного чиновника

Поездка на Канары привела к отставке высокопоставленного чиновника Генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Швеции Дан Элиассон уходит со своего поста на фоне скандала из-за поездки на Канарские острова на Рождество и Новый год.
Другие страны
6 января 2021 г. 22:02
Поездка на Канары привела к отставке высокопоставленного чиновника

Генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Швеции Дан Элиассон уходит со своего поста на фоне скандала из-за поездки на Канарские острова на Рождество и Новый год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте УЧС.

На встрече с министром внутренних дел Микаэлем Дамбергом он попросил освободить его от занимаемой должности.

"Главное - не лично во мне. Главное - в том, как общество справляется с пандемией и чтоб фокус был сосредоточен на этой необычайно важной задаче. Причина моего решения - в желании, чтобы УЧС как ведомство имело наилучшие предпосылки к выполнению своей важной функции. Именно поэтому я попросил освободить меня от занимаемой должности", - приводятся слова Элиассона в пресс-релизе управления.

Поездка Элиассона вызвала в обществе сильный резонанс. Представители оппозиции потребовали его отставки, мотивируя это тем, что во время пандемии, когда могут возникать самые непредсказуемые ситуации, руководитель такой важной службы, как УЧС, не имеет права покидать страну в сугубо личных целях.

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