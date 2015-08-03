​Поезда в Греции встали на пять часов из-за забастовки железнодорожников

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Греции на пять часов приостановлено движение поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников, требующих восстановления на работе уволенных работников и сохранения в государственной собственности национальной железнодорожной компании TrainOSE.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в частности, из-за акции протеста, проходящей с 10:00 до 15:00 по местному времени, отменен ряд поездов на маршруте Афины-Салоники, а также на региональных направлениях. Кроме того, в этот период останутся в депо электрички в Афинах, Патрах, Ларисе, Салониках, не будет работать участок метро от Афинского международного аэропорта до станции Дукиссис Плакентиас в греческой столице.

Работники компании TrainOSE, в частности, требуют "немедленного заполнения вакантных рабочих мест с помощью принятия на работу нового персонала и возвращения уволенных сотрудников, восстановления ликвидированных железнодорожных маршрутов (в областях Фтиотида, Беотия и др.), которые необходимы трудящимся, и сохранения государственного характера и целостности греческих железных дорог".

Международные кредиторы требуют от Греции приватизации портов Пирея и Салоник и железнодорожного оператора TrainOSE. На право покупки контрольного пакета акций салоникского порта претендуют "Российские железные дороги" и еще семь иностранных компаний из Европы, Японии, Филиппин и Турции. Причем РЖД хотела бы приобрести салоникский порт только в сочетании с возможным приобретением TrainOSE и компании по ремонту подвижного состава "Роско", в тендерах на продажу которых она тоже участвует.