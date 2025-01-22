Поезд в Индии насмерть сбил 12 человек

Слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе Индии вызвал панику среди пассажиров, 12 из которых при поспешном выходе из вагонов были насмерть сбиты другим следовавшем параллельно составом.

Слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе Индии вызвал панику среди пассажиров, 12 из которых при поспешном выходе из вагонов были насмерть сбиты другим следовавшем параллельно составом.

Как передает Report со ссылкой на агентство PTI, об этом сообщила местная администрация.

Согласно информации, инцидент произошел в 400 км от Мумбаи.

"По предварительным данным, внутри одного из вагонов Pushpak Express появились искры и некоторые пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил Karnataka Express", - рассказали в администрации.

На место случившегося был отправлен аварийно-спасательный поезд. Представитель полиции Джалгаона Махешвар Редди сообщил журналистам о гибели под колесами поезда 12 человек и еще о нескольких пострадавших.