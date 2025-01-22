Поезд в Индии насмерть сбил 12 человек

Слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе Индии вызвал панику среди пассажиров, 12 из которых при поспешном выходе из вагонов были насмерть сбиты другим следовавшем параллельно составом.
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Согласно информации, инцидент произошел в 400 км от Мумбаи.
"По предварительным данным, внутри одного из вагонов Pushpak Express появились искры и некоторые пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил Karnataka Express", - рассказали в администрации.
На место случившегося был отправлен аварийно-спасательный поезд. Представитель полиции Джалгаона Махешвар Редди сообщил журналистам о гибели под колесами поезда 12 человек и еще о нескольких пострадавших.