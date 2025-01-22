О нас

Поезд в Индии насмерть сбил 12 человек

Поезд в Индии насмерть сбил 12 человек Слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе Индии вызвал панику среди пассажиров, 12 из которых при поспешном выходе из вагонов были насмерть сбиты другим следовавшем параллельно составом.
Другие страны
22 января 2025 г. 21:56
Поезд в Индии насмерть сбил 12 человек

Слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе Индии вызвал панику среди пассажиров, 12 из которых при поспешном выходе из вагонов были насмерть сбиты другим следовавшем параллельно составом.

Как передает Report со ссылкой на агентство PTI, об этом сообщила местная администрация.

Согласно информации, инцидент произошел в 400 км от Мумбаи.

"По предварительным данным, внутри одного из вагонов Pushpak Express появились искры и некоторые пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил Karnataka Express", - рассказали в администрации.

На место случившегося был отправлен аварийно-спасательный поезд. Представитель полиции Джалгаона Махешвар Редди сообщил журналистам о гибели под колесами поезда 12 человек и еще о нескольких пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi