Поезд сошел с рельсов под австралийским Мельбурном - ФОТО

По меньшей мере два человека погибли в результате аварии с поездом в австралийском штате Виктория, передает Report со ссылкой на ТАСС

По его данным, поезд, следовавший из Сиднея в Мельбурн, сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна. Отмечается, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

На место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Причины инцидента пока не известны.