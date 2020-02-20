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Поезд сошел с рельсов под австралийским Мельбурном - ФОТО

Поезд сошел с рельсов под австралийским Мельбурном
​По меньшей мере два человека погибли в результате аварии с поездом в австралийском штате Виктория

По меньшей мере два человека погибли в результате аварии с поездом в австралийском штате Виктория, передает Report со ссылкой на ТАСС

По его данным, поезд, следовавший из Сиднея в Мельбурн, сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна. Отмечается, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

На место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Причины инцидента пока не известны.

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