Поезд сошел с рельсов в Канаде, есть погибшие

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ На острове Ванкувер, расположенном на западном побережье Канады, сошел с рельсов товарный поезд.

Как передает Report, об этом информирует телеканал CBC.

По его данным, в полиции подтвердили гибель двух человек. Уточняется также, что еще трое пострадали и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного из них как критическое.

По имеющимся сведениям, в этом поезде, перевозившем древесину, находились сотрудники местной лесозаготовительной компании Western Forest Products.