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    Поезд сошел с рельсов в Канаде, есть погибшие

    В полиции подтвердили гибель двух человек

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ На острове Ванкувер, расположенном на западном побережье Канады, сошел с рельсов товарный поезд.

    Как передает Report, об этом информирует телеканал CBC.

    По его данным, в полиции подтвердили гибель двух человек. Уточняется также, что еще трое пострадали и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного из них как критическое.

    По имеющимся сведениям, в этом поезде, перевозившем древесину, находились сотрудники местной лесозаготовительной компании Western Forest Products.

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