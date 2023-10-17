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Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"

Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса" Поезд, в котором находились сотни депутатов Европарламента и чиновников Европейского парламента, ненадолго застрял в Диснейленде после того, как свернул не туда по пути в Страсбург.
Другие страны
17 октября 2023 г. 10:46
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса

Поезд с парламентариями поехал в Диснейленд вместо Страсбурга на очередное заседание

Поезд с сотней депутатов и сотрудников Европарламента, направлявшийся в Страсбург, оказался в Диснейленде, дав еще больше повода острословам говорить, что они справедливо прозвали этот законодательный институт "Парламентом Микки Мауса".

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

"Этот инцидент, который теперь только поддержит тех, кто называет этот институт парламентом Микки-Мауса", - отмечается в статье.

В публикации говорится, что каждый месяц Европарламент арендует поезда исключительно для законодателей и чиновников ЕС, чтобы доставлять их между двумя рабочими местами в Брюсселе и Страсбурге на востоке Франции.

Западная пресса регулярно высмеивает законодательный орган, депутаты которого с помощниками и кипами документов кочуют между Брюсселем и Страсбургом. Их иронично называют, в том числе, и "перелетными птицами". Но Франция всеми силами упирается, настаивая, что Страсбург определен в качестве места для работы евродепутатов в договоре Евросоюза.

"Отправившись со станции Брюссель-Миди, поезд покинул аэропорт Шарль де Голль и направился в Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд, что привело к 45-минутной задержке", - пишет Politico.

Голландский депутат Европарламента Самира Рафаэла высмеяла ситуацию, в которую они попали, выложив фотографию и подписав ее "Команда Диснейленда" в социальной сети "Х".

"Здесь практически все смеются над безумием ситуации. [Было] несколько выкриков "теперь к единому месту", - пошутил помощник одного из депутатов, имея в виду кампанию по прекращению поездок в Страсбург. Второй пожаловался, что в поезде "нет бесплатных аттракционов".

Еще один помощник парламентария Эммануэль Фулон пошутил, что парламенту теперь следует принять крылатую фразу Диснея: "Там, где сбываются мечты".

"Образ парламента ЕС как странствующего цирка [становится] более реальным с каждым часом", - написал Альберто Алемано, основатель НПО Good Lobby в Брюсселе в "X".

В апреле старший депутат Европарламента от Социалистической партии Педро Силва Перейра заявил на закрытом заседании, что в поездах, идущих в Страсбург, не хватает мест, и спросил, может ли парламент зафрахтовать больше поездов. Но Кристоф Хансен, депутат Европарламента от Европейской народной партии, занимающийся административными вопросами, ответил, что поездов недостаточно.

Но Дональд Дак не был доступен для комментариев...

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Версия на английском языке Now hard for EP to deter those who deride it as Mickey Mouse Parliament

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