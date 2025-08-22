Поедающая плоть бактерия захватила американские пляжи

В прибрежных штатах США участились случаи заражения плотоядными бактериями Vibrio vulnificus.

Как передает Report , об этом сообщает Tribune.

Vibrio vulnificus буквально захватила пляжи страны. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили вспышку инфекции в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зафиксированы 20 и 17 случаев соответственно с летальными исходами. Бактерия, которую в СМИ характеризуют как "поедающую плоть", живет в теплой солоноватой воде и может проникать в организм через употребление сырых морепродуктов или открытые раны. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.

Специалисты связывают нынешнее распространение Vibrio vulnificus с изменением климата — повышение температуры воды создает идеальные условия для размножения бактерии. Первые симптомы заражения включают рвоту, диарею и волдыри на коже. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

CDC рекомендуют избегать купания с открытыми ранами, тщательно готовить морепродукты и немедленно обращаться за медицинской помощью при странных симптомах после контакта с морской водой. Это уже вторая крупная вспышка за последние годы — в 2023-м аналогичные случаи были зарегистрированы в Северной Каролине и Техасе.