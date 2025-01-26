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Подводный кабель между Латвией и Швецией поврежден из-за внешнего воздействия

Подводный кабель между Латвией и Швецией поврежден из-за внешнего воздействия Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия.
Другие страны
26 января 2025 г. 19:19
Подводный кабель между Латвией и Швецией поврежден из-за внешнего воздействия

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио LSM со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс - Готланд.

"В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден, и что повреждение вызвано внешним воздействием", - сказала руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC Винета Спругайне.

LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии. Отмечается, что они же в свою очередь связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, и происходит постоянный обмен информацией. По данным портала, премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с информацией о повреждении кабеля.

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