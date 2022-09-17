Подсветка Версаля и Лувра будет сокращена для экономии энергии

Версальский дворец и Лувр сократят период работы вечерней подсветки в рамках государственных мер по экономии энергии перед наступлением зимы.

Версальский дворец и Лувр сократят период работы вечерней подсветки в рамках государственных мер по экономии энергии перед наступлением зимы.

Как передает Report, об этом сообщает France 2 со ссылкой на министра культуры Франции Риму Абдул-Малак.

"С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 1:00 подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00, вместо 23:00", — сказала она.

По словам министра, сокращение времени подсветки будет таким же символичным жестом, как и отключение Эйфелевой башни в 23:45 вместо 1:00 по местному времени.

Абдул-Малак подчеркнула, что населению данной мерой подается пример. Политик добавила, что важно мобилизовать граждан для работы в рамках экологического перехода.