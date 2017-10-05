Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое заявление после трагедии

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Подруга американца Стивена Пэддока, 62-летняя Мэрилу Дэнли заявила, что ничего не знала о его планах, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", — говорится в заявлении, которое распространил ее адвокат Мэттью Ломбард.

По словам Дэнли, Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.