Подруга старшего сына Трампа заразилась COVID-19

Кимберли Гилфойл не контактировала с Трампом-страшим и не испытывала характерных для коронавируса симптомов

Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа заразилась коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает The New York Times.

Кимберли Гилфойл, которая работает в предвыборном штабе действующего американского лидера, сдала тест на наличие инфекции в преддверии выступления президента США у горы Рашмор в штате Южная Дакота на празднике в честь Дня независимости.

По данным источников издания, Гилфойл не контактировала с Трампом-страшим и не испытывала характерных для коронавируса симптомов.

Старший сын Трампа сдал тест на выявление коронавируса, результат оказался отрицательным.