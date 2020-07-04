Подруга старшего сына Трампа заразилась COVID-19

Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа заразилась коронавирусом.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает The New York Times.
Кимберли Гилфойл, которая работает в предвыборном штабе действующего американского лидера, сдала тест на наличие инфекции в преддверии выступления президента США у горы Рашмор в штате Южная Дакота на празднике в честь Дня независимости.
По данным источников издания, Гилфойл не контактировала с Трампом-страшим и не испытывала характерных для коронавируса симптомов.
Старший сын Трампа сдал тест на выявление коронавируса, результат оказался отрицательным.