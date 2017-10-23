 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подросток с топором ранил нескольких человек в Швейцарии - ВИДЕО

    В правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 17-летний подросток с топором напал на прохожих в воскресенье в швейцарской коммуне Флумс (кантон Санкт-Галлен), ранив несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на полицию.

    По ее информации, поздно вечером парень напал на людей недалеко от местного почтового отделения, затем сбежал с места происшествия, угнав автомобиль. После этого молодой человек ранил еще нескольких прохожих около автозаправочной станции, где позже был задержан полицией.

    Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом.

    Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi