Подросток провел 50 часов под завалами рухнувшего здания в Пакистане

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили живого подростка, который провел 50 часов под завалами рухнувшего здания в Пакистане, где погибли более 40 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

4 ноября в городе Лахор обрушилось четырехэтажное здание фабрики, в которой на тот момент находились более 150 человек. "18-летний Мухаммад Шахид был эвакуирован спустя 50 часов после обрушения", — сказал представитель администрации Лахора Мухаммад Усман.

Спасатели продолжают поиски в здании, где под завалами, по их предположению, могут находиться люди. Согласно данным на субботу, число погибших достигло 45 человек.