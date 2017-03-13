Подростки упали с высоты 6 м: 2-е серьезно пострадали

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Три мальчика упали с высоты 6 м в Назарете.

Как передает Report, об этом сообщает MIG News.

По данным, двое из них, 13 и 16 лет, получили серьезные травмы. Вертолет Маген Давид Адом был отправлен на место происшествия, после чего эвакуировал их в больницу Рамбам в Хайфе.

Другой 13-летний мальчик получил легкие травмы и был доставлен в Английскую Больницу Назарета.

Полиция сообщила, что предварительный осмотр показывает, что трое, вероятно, сидели на стеклянном потолке, который треснул под их весом.

Детали происшествия уточняются.