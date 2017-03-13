Подростки упали с высоты 6 м: 2-е серьезно пострадали

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Три мальчика упали с высоты 6 м в Назарете.
Как передает Report, об этом сообщает MIG News.
По данным, двое из них, 13 и 16 лет, получили серьезные травмы. Вертолет Маген Давид Адом был отправлен на место происшествия, после чего эвакуировал их в больницу Рамбам в Хайфе.
Другой 13-летний мальчик получил легкие травмы и был доставлен в Английскую Больницу Назарета.
Полиция сообщила, что предварительный осмотр показывает, что трое, вероятно, сидели на стеклянном потолке, который треснул под их весом.
Детали происшествия уточняются.
News DepartmentАвтор новости
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