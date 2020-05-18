​Подрыв смертника в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых

Семь человек погибли, более сорока пострадали в результате подрыва террористом-смертником заминированной машины близ здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

"Большинство жертв - работники NDS", - приводит канал слова неназванных представителей сферы здравоохранения.

По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел около 04.30 по местному времени (04.00 - бакинское время). В свою очередь, министерство внутренних дел страны подтвердило факт взрыва, указав при этом, что "террористы вновь напали на религиозный центр в Газни".

Глава совета провинции заявил телеканалу 1TV, что все погибшие при взрыве - представители сил безопасности. Скончались минимум шестеро, отметил чиновник.

Ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за нападение.