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Подразделения восточного фланга НАТО приведены в состояние повышенной готовности

Подразделения восточного фланга НАТО приведены в состояние повышенной готовности Американская администрация активно работает с Конгрессом США и зарубежными союзниками в целях увеличения объемов военной помощи Украине.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 23:35
Подразделения восточного фланга НАТО приведены в состояние повышенной готовности

Американская администрация активно работает с Конгрессом США и зарубежными союзниками в целях увеличения объемов военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя", - сказал шеф американской дипломатии. Он напомнил, что Вашингтон в прошлом году предоставил Киеву 650 млн долларов США в качестве военной помощи.

"Мы дали союзникам разрешение поставлять (Киеву военную) технику американского производства. Мы развернули (дополнительные) силы (в Европе) и привели другие (подразделения) в состояние повышенной готовности, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", - отметил Блинкен.

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