Подразделения сухопутных войск Болгарии задержали более 80 нелегальных мигрантов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Пограничники Болгарии задержали более 80 нелегальных мигрантов на границе с Грецией.

Как передает Report об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

"В соответствии с предварительно разработанным планом совместных действий с МВД, военнослужащие сухопутных войск были выдвинуты к месту происшествия для оказания помощи пограничной полиции в обеспечении безопасности границы", - информировали в Минообороны.

По данным МВД, две группы нелегальных мигрантов незаконно перешли границу с Грецией и оказались на болгарской территории, в зоне ответственности пограничной полиции города Петрич.

Первая группа - 53 нелегальных мигранта из Афганистана была обнаружена в товарном поезде, который порожняком следовал из Греции в Болгарию, вторая - 34 человека, граждане Сирии и Ирака, в районе "зеленой границы".