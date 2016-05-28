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    Подразделения сухопутных войск Болгарии задержали более 80 нелегальных мигрантов

    Две группы нелегальных мигрантов незаконно перешли границу с Грецией

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Пограничники Болгарии задержали более 80 нелегальных мигрантов на границе с Грецией. 

    Как передает Report об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

    "В соответствии с предварительно разработанным планом совместных действий с МВД, военнослужащие сухопутных войск были выдвинуты к месту происшествия для оказания помощи пограничной полиции в обеспечении безопасности границы", - информировали в Минообороны.

    По данным МВД, две группы нелегальных мигрантов незаконно перешли границу с Грецией и оказались на болгарской территории, в зоне ответственности пограничной полиции города Петрич. 

    Первая группа - 53 нелегальных мигранта из Афганистана была обнаружена в товарном поезде, который порожняком следовал из Греции в Болгарию, вторая - 34 человека, граждане Сирии и Ирака, в районе "зеленой границы".

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