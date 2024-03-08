О нас

Подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения

Подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения Подразделения Корейской народной армии (КНА) 7 марта провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.
Другие страны
8 марта 2024 г. 05:07
Подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения

Подразделения Корейской народной армии (КНА) 7 марта провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Стрельбами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, также на них присутствовал министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.

"Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов (Сеул - ред.), выполняют важные военные задачи по сдерживанию войны вблизи государственной границы. Учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА по нанесению огневого удара", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын, как отмечается, "лично вышел на огневые позиции, где горячо поздравил доблестных бойцов" с успешным проведением стрельб. Лидер КНДР подчеркнул, что "все артиллерийские подразделения должны форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну".

Артиллерийские стрельбы частей КНА, предположительно, стали ответом на военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые проходят в период с 4 по 14 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KXDR uzaq mənzilli artilleriya təlimlərini keçirib

Самое важное

Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi