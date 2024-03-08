Подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения

Подразделения Корейской народной армии (КНА) 7 марта провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.

Подразделения Корейской народной армии (КНА) 7 марта провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Стрельбами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, также на них присутствовал министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.

"Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов (Сеул - ред.), выполняют важные военные задачи по сдерживанию войны вблизи государственной границы. Учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА по нанесению огневого удара", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын, как отмечается, "лично вышел на огневые позиции, где горячо поздравил доблестных бойцов" с успешным проведением стрельб. Лидер КНДР подчеркнул, что "все артиллерийские подразделения должны форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну".

Артиллерийские стрельбы частей КНА, предположительно, стали ответом на военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые проходят в период с 4 по 14 марта.