Подписано инвестиционное соглашение о строительстве в Кыргызстане СЭС мощностью 1900 МВт

Кабинет министров Кыргызстана и компания Rox Energy Global подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 1900 МВт в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области.

Кабинет министров Кыргызстана и компания Rox Energy Global подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 1900 МВт в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана.

Проект будет реализован за счет иностранных инвестиций. Документ подписали министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, директор ООО "РЭЦА" Чан Тхи Нгок Чау и глава Rox Energy Global Нгуен Зуи Бинь.

Стороны обсудили предоставление земельного участка, подключение к электросетям, меры государственной поддержки и этапы реализации проекта.

Реализация проекта уже началась, завершение запланировано на 2027 год.