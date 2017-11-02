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    Подписанный между США и Катаром договор на сумму 1,1 млрд долларов утвержден

    Государственный Департамент: Катар - важная сила для политической стабильности в заливе

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственный Департамент США утвердил подписанный с Катаром договор по дизайну, обслуживанию, проектированию и строительству различных объектов, предназначенных для истребителей F-15QA  на сумму 1,1 млрд долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Ajanshaber, информацию распространил Государственный департамент США.

    "Катар - важная сила для политической стабильности в заливе. Общие интересы в области обороны укрепляют наши связи. Военно-воздушные силы Катара играют важную роль в безопасности страны", - подчеркивается в заявлении.

    Отметим, что некоторое время назад Катар купил у США 72 единицы истребителей F-15Е стоимостью 12 млрд долларов.

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