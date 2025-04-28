Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции

Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб сдался правоохранителям в Италии.

Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб сдался правоохранителям в Италии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на прокурора, ведущего это дело.

"Мужчина, подозреваемый в убийстве малийца в мечети сдался в полицейском участке в центре Италии", - сообщил он.

Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил о том, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы.

Убийство в мечети произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся.