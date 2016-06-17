Подозреваемый в убийстве британского депутата имел психическое заболевание

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Мужчина, которого подозревают в убийстве депутата палаты общин от Лейбористской партии Джо Кокс, страдал от длительного психического заболевания и не проявлял интереса к политике. Как сообщает Report, об этом пишет британское издание The Daily Mail.

По словам родных и соседей 52-летнего подозреваемого Томаса Мейра, он никогда не проявлял никакого интереса к политике или референдуму ЕС. Сводный брат подозреваемого подтвердил, что Мейр страдал от обсессивно-компульсивного расстройства.

Единственным свидетельством его политических пристрастий является то, что его имя нашли в списке бывших подписчиков журнала South African Patriot, придерживающегося ультраправого направления.

Напомним, депутат палаты общин британского парламента 41-летняя Джо Кокс скончалась от ранений, полученных в результате нападения на нее в деревне Берсталл неподалеку от Лидса 16 июня.

В связи со смертью депутата приостановлены агитационные кампании за и против членства Великобритании в ЕС, проходившие в преддверии референдума о выходе страны из Евросоюза.