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Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси

Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси Подозреваемый в стрельбе в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США взял нескольких человек в заложники и забаррикадировался в доме в городе Трентон (штат Нью-Джерси).
Другие страны
16 марта 2024 г. 22:35
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси

Подозреваемый в стрельбе в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США взял нескольких человек в заложники и забаррикадировался в доме в городе Трентон (штат Нью-Джерси).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По его сведениям, в Пенсильвании 26-летний Андре Гордон угнал автомобиль и скрылся на нем. Число заложников, удерживаемых в одном из домов в Трентоне, пока не приводится.

По информации полиции, у подозреваемого в Трентоне есть знакомые. Гордон, предположительно, вооружен штурмовой винтовкой, но не исключено, что при нем есть и другое оружие. К делу Гордона подключены сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

По версии местных властей, все погибшие в результате стрельбы были знакомыми стрелявшего.

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