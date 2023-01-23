Подозреваемый в стрельбе в Калифорнии планировал совершить еще одно нападение

Подозреваемый в убийстве 10 человек в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) Ху Кан Тран планировал устроить еще одно нападение на танцевальную студию.

Подозреваемый в убийстве 10 человек в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) Ху Кан Тран планировал устроить еще одно нападение на танцевальную студию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Los Angeles Times.

"Подозреваемый зашел в танцевальную студию Lai Lai, возможно, намереваясь убить еще двух человек, но два члена местного сообщества обезоружили преступника, завладев его пистолетом, и мужчина убежал", - сообщил в понедельник шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По его данным, подозреваемый скрылся на белом фургоне, который был позднее найден в городе Торранс. Внутри фургона было обнаружено тело стрелявшего.

Личность жертв, среди которых было пять женщин, устанавливаются. Им всем было более 50 лет.

Стрельба была открыта в танцевальной студии в Монтерей-Парке в субботу вечером, 10 человек погибли, столько же были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Полиция считает, что стрелял 72-летний Ху Кан Тран, мотивы его действий пока не установлены.