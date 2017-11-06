Подозреваемый в стрельбе в Техасе был судим за нападение на жену и ребенка

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келл был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году, сообщает Report cо ссылкой на Fox News.

После этого он был уволен из ВВС с понижением ранга за недостойное поведение.

Отмечается, что прошлым летом Келли работал охранником в аквапарке в Техасе.

Ранее сообщалось, что мужчина проходил службу в период с 2010-го по 2014-й год. Его с "позором" уволили со службы в мае 2014-го года и отправили под трибунал. Стрелок, по предварительным данным, не был связан ни с одной из террористических организаций.

5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения.