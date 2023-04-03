Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ обжаловал свой арест

Арестованный по подозрению в шпионаже гражданин США Эван Гершкович, который работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal, обжаловал свой арест.

Арестованный по подозрению в шпионаже гражданин США Эван Гершкович, который работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal, обжаловал свой арест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ РФ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Вину американец не признает.