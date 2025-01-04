Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

По данным ведомства, Лайвелсбергер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представитель бюро отметил, что инцидент не связан с террористическими атаками в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.

Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.