Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.
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По данным ведомства, Лайвелсбергер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представитель бюро отметил, что инцидент не связан с террористическими атаками в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.
Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.