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Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.
Другие страны
4 января 2025 г. 06:16
Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

По данным ведомства, Лайвелсбергер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представитель бюро отметил, что инцидент не связан с террористическими атаками в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.

Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.

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Версия на азербайджанском языке FTB: “Cybertruck”ı partladan şəxsin Trampa qarşı heç bir düşmənçiliyi olmayıb

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