Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым

Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство. Как передает Report, со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили источники Associated Press и ABC News.

Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили источники Associated Press и ABC News.

Правоохранительные органы нашли его тело спустя два дня после преступления. Власти позднее подтвердили информацию.

40-летний уроженец штата Мэн был резервистом американской армии. В июле он проходил обследование на предмет психологического здоровья после того, как стал вести себя неадекватно во время тренировок, утверждает AP. В прошлом году он находился на лечении в психиатрической клинике после того, как "услышал голоса" и после "угроз устроить стрельбу" на военной базе.

Массовое убийство произошло вечером 25 октября. Преступник расстрелял из автомата множество людей в трех районах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.