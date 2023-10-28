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Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым

Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство. Как передает Report, со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили источники Associated Press и ABC News.
Другие страны
28 октября 2023 г. 09:13
Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым

Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили источники Associated Press и ABC News.

Правоохранительные органы нашли его тело спустя два дня после преступления. Власти позднее подтвердили информацию.

40-летний уроженец штата Мэн был резервистом американской армии. В июле он проходил обследование на предмет психологического здоровья после того, как стал вести себя неадекватно во время тренировок, утверждает AP. В прошлом году он находился на лечении в психиатрической клинике после того, как "услышал голоса" и после "угроз устроить стрельбу" на военной базе.

Массовое убийство произошло вечером 25 октября. Преступник расстрелял из автомата множество людей в трех районах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.

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