Подозреваемый в хищении спикер Индонезии подал в отставку

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Спикер парламента Индонезии Сетия Нованто, подозреваемый в хищении около 170 миллионов долларов из госбюджета, подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по этике Сарифуддина Суддинга

С.Нованто назначил новым спикером Азиза Сямсуддина. По данным С.Суддинга, руководство Совета народных представителей Индонезии получило от Нованто два письма – 4 и 6 декабря.

Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией задержала Нованто по подозрению в хищении средств из госбюджета. Чиновник является одним из фигурантов дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся для запущенного в 2009 году государственного проекта по внедрению в стране новых удостоверений личности.