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В Германии выданы ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке путча

В Германии выданы ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке путча Федеральный верховный суд Германии выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку, которая якобы оказывала им поддержку.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 16:39
В Германии выданы ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке путча

Федеральный верховный суд Германии выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку, которая якобы оказывала им поддержку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Генпрокуратуры Германии.

"Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.", - отмечается в заявлении.

Они были задержаны в минувшую среду. Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, "начата процедура экстрадиции", уточнили в ведомстве.

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Правоохранительные органы Германии обнаружили у подозреваемых в подготовке госпереворота в стране список с потенциальными "врагами". В него вошли, в частности, глава МИД Анналена Бербок, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократичего союза (ХДС) Фридрих Мерц, парламентарии, известные журналисты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Die Tageszeitung.

По информации издания, всего в списке 18 человек. Он был обнаружен еще до масштабной операции по задержанию заговорщиков, которую правоохранительные органы провели в минувшую среду. Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в списке. Среди других известных в ФРГ политиков в нем генсек СДПГ Кевин Кюнерт, бывший кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет.

По данным Генпрокуратуры, заговорщики намеревались взять штурмом Бундестаг и задержать там членов правительства и парламентариев.

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