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Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь Подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне может грозить смертная казнь.
Другие страны
23 мая 2025 г. 10:39
Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне может грозить смертная казнь.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы ФБР.

Подозреваемому Элиасу Родригесу предъявлены обвинения в убийстве иностранных должностных лиц, что карается смертной казнью. Он также обвиняется в нескольких эпизодах, связанных с огнестрельным оружием, и в убийстве двух человек.

Один из убитых, Ярон Лищинский, был гражданином Израиля. Вторая жертва, Сара Мильгрим, работала в израильском посольстве.

Отметим, что накануне в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля. Они покидали мероприятие, проходившее в музее, когда подозреваемый открыл огонь. Стрелявший был задержан. Во время ареста задержанный выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!".

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