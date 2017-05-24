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    Подозреваемого в терроризме сняли с лондонского рейса в Турцию

    По предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию© Bbc.com

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Офицеры полиции из подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.

    В соответствии с британским Актом о терроризме мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

    Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.

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