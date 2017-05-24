Подозреваемого в терроризме сняли с лондонского рейса в Турцию

© Bbc.com

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Офицеры полиции из подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.

В соответствии с британским Актом о терроризме мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.