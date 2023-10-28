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Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн нашли мертвым Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн Роберта Карда нашли мертвым.
Другие страны
28 октября 2023 г. 06:27
Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн Роберта Карда нашли мертвым.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC News, он мог покончить жизнь самоубийством.

"Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым... [из-за ранения, нанесенного самому себе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 октября в результате нападения с применением огнестрельного оружия на посетителей боулинга и бара в городе Льюистон, погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.

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