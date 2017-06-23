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    Подозреваемого в наезде на прихожан мечети в Лондоне обвинили в терроризме

    Сегодня во второй половине дня Даррен Осборн будет доставлен в Вестминстерский магистратский суд

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Задержанному 47-летнему Даррену Осборну предъявлены официальные обвинения "в убийстве и попытке убийства на почве терроризма" по делу о наезде на толпу прихожан мечети. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в полиции Лондона.

    "Осборн остается в камере предварительного заключения и во второй половине дня будет доставлен в Вестминстерский магистратский суд", - заявили в полиции.

    Инцидент с наездом на толпу людей возле мечети на севере Лондона произошел 19 июня. Погиб один человек, еще десять были ранены.

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