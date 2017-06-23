Подозреваемого в наезде на прихожан мечети в Лондоне обвинили в терроризме

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Задержанному 47-летнему Даррену Осборну предъявлены официальные обвинения "в убийстве и попытке убийства на почве терроризма" по делу о наезде на толпу прихожан мечети.

Как сообщает Report, об этом заявили в полиции Лондона.

"Осборн остается в камере предварительного заключения и во второй половине дня будет доставлен в Вестминстерский магистратский суд", - заявили в полиции.

Инцидент с наездом на толпу людей возле мечети на севере Лондона произошел 19 июня. Погиб один человек, еще десять были ранены.