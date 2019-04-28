Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, Калифорния) опубликовал пост антисемитского содержания незадолго до нападения.

Об этом сообщил в субботу телеканал NBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Джон Ирнест, устроивший стрельбу в синагоге, разместил публикацию утром в день нападения на одном из порталов для обмена файлами, ссылку на который опубликовал на своей странице в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что "вскоре начнется трансляция".

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.