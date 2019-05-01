СМИ: подозреваемый в нападении на синагогу в Калифорнии не признал вину

Подозреваемый в вооруженном нападении на прошлой неделе на синагогу в Калифорнии 19-летний Джон Эрнест не признал свою вину, как передаёт Report, сообщает издание USA Today.

"Во время первого судебного слушания во вторник Эрнест не признал вину в убийстве с отягчающими обстоятельствами в виде преступления на почве ненависти. Его также обвиняют в трех покушениях на убийство", - отмечает издание.

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером в субботу. В результате один человек погиб, имеется информация о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Мэр города заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до стрельбы на одном из праворадикальных порталов было опубликовано письмо пользователем, назвавшим себя JohnTEarnest. В письме указано, что автора "вдохновили" напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс, а также Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Кроме того, автор письма утверждает, что планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.