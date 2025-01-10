Подожженный хуситами летом греческий танкер удалось обезопасить

Охранная фирма Ambrey сообщила об успешном завершении срочных ремонтных и спасательных работ на греческом танкере Sounion, который загорелся в августе 2024 года в Красном море после атаки хуситов.

Охранная фирма Ambrey сообщила об успешном завершении срочных ремонтных и спасательных работ на греческом танкере Sounion, который загорелся в августе 2024 года в Красном море после атаки хуситов.

Как передает Report, об этом говорится на странице компании в социальной сети "Х".

"Ambrey подтверждает успешное "спасение" танкера Sounion после атаки хуситов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения этой задачи были приложены "серьезные дипломатические усилия", в операции были задействованы 200 специалистов, спецоборудование и семь спасательных судов, которые поддерживали корабли военно-морской миссии Евросоюза в Красном море Aspides.

Танкер Sounion, перевозивший 150 тысяч тонн сырой нефти, загорелся и потерял способность двигаться после атаки 21 августа прошлого года. На следующий день французский фрегат из миссии Aspides эвакуировал 25 членов экипажа. В конце августа хуситы согласились допустить к танкеру буксиры, тогда как судно продолжало гореть, представляя серьезную угрозу экологии.