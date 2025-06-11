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Подоляк: Зеленский не пойдет на мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции против РФ

Подоляк: Зеленский не пойдет на мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на антироссийские санкции от Запада.
Другие страны
11 июня 2025 г. 19:36
Подоляк: Зеленский не пойдет на мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на антироссийские санкции от Запада.

Как передает Report, об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк

По его словам, такие условия со стороны Запада являются странными. Поскольку санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине.

Также Подоляк обратил внимание, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме.

"Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В данном случае на бизнес-проектах из РФ", - предположил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада не хотят вводить жесткие санкции против России, поскольку Украина не проводит мобилизацию парней с 18 лет.

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: Zelenski Rusiyaya qarşı sanksiyalar müqabilində səfərbərliyə razı olmayacaq

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