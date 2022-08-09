Подоляк: Зеленский может приехать на саммит G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали (Индонезия), если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали (Индонезия), если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Как передает Report, об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Во-первых, это будет решаться конкретно ближе к саммиту. Во-вторых, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но еще один момент - если присутствует Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего участия", - отметил он.

Власти Индонезии ранее сообщили о том, что пригласили как Путина, так и Зеленского принять участие на саммите G20.