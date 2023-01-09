Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина".

М.Подоляк заверил, что передача М.Саакашвили Украине не будет иметь никаких военно-агрессивных последствий со стороны России.

"У президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что официальная позиция Украины заключается в передаче Саакашвили им на лечение. Однако если Грузия отказывается передавать бывшего президента непосредственно в Украину, тогда его нужно перевести в любую третью европейскую страну, "где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии".