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Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение

Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.
Другие страны
9 января 2023 г. 01:04
Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина".

М.Подоляк заверил, что передача М.Саакашвили Украине не будет иметь никаких военно-агрессивных последствий со стороны России.

"У президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что официальная позиция Украины заключается в передаче Саакашвили им на лечение. Однако если Грузия отказывается передавать бывшего президента непосредственно в Украину, тогда его нужно перевести в любую третью европейскую страну, "где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna rəsmi şəkildə Gürcüstandan Saakaşvilinin müalicəyə verilməsini xahiş edir

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