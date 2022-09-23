Подоляк: Территория Украины нуждается в немедленном освобождении

Сегодня на оккупированных территориях Украины нет никакого юридического действия, называемого референдумом

Сегодня на оккупированных территориях Украины нет никакого юридического процесса, называемого "референдумом".

Как передает Report, об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия, называемого "референдумом". Есть только – 1. Пропагандистское шоу для Z-призыва на военную службу. 2. Территория Украины, которая нуждается в немедленном освобождении", - говорится в публикации.

Напомним, что голосование на "референдумах" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе.