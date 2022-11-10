Подоляк: Российские военные минируют территорию Херсона

Российские военные минируют территорию Херсона и планируют превратить город в руины

Российские военные минируют территорию Херсона и планируют превратить город в руины.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

"РФ хочет превратить Херсон в "город смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины", - говорится в публикации.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу реки Днепр.