Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных

Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1 100 военных.

Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1 100 военных.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сообщил руководитель Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, качество и подготовки, и планирования операций сегодня на совершенно другом уровне.

"Есть проблемы со снабжением, но мы только что отметили, что не хватает того математически выверенного объема расходных материалов, снарядов, прежде всего мин 120, 80 калибров. Необходимо дорешать проблему снабжения", - отметил М.Подоляк.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что качество слаживания частей ВСУ намного выше, чем год, или даже полгода назад.

"Безусловно, сегодня мы уже имеем более эффективное сдерживание многократно превышающих в количественном выражении сил Российской Федерации на тех же Луганском, Угледарском, Лиманском, Марьинском, Бахмутском направлениях. Там достаточно эффективная, четкая, маневренная оборона, причем у нас гораздо меньше ресурсов и средств, но мы все равно эффективно держим оборону в течение уже 5-6 месяцев.

Еще один пример - количество уничтожаемой живой силы и техники российской армии выросло в разы. Если, например, до этого момента, до этого этапа войны Россия теряла в день от 200 до 300 человек, то сегодня теряет в среднем от 800 до 1100 человек в день, что говорит о качестве работы украинской армии", - добавил М.Подоляк.