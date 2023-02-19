Подоляк озвучил новые направления наступления России в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о текущей ситуации в российско-украинской войне.

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о текущей ситуации в российско-украинской войне.

В интервью восточноевропейскому бюро Report М.Подоляк отметил, что Россия накопила определенный ресурс.

"Это мобилизованные, это бронетехника, которую еще не расконсервировали, это артиллерийские возможности. И это все находится на оккупированных территориях. На этом этапе войны Россия попытается сыграть в наступательные операции, которые все время идут на Донецком и Луганском, частично в Запорожском направлениях, для того, чтобы перехватить тактическую или даже стратегическую инициативу, то есть попытаться в этой войне как-то по-другому расставить акценты. Для нас предыдущий этап войны был характерен тем, что мы укрепляли линию фронта, подтягивали логистическое, тыловое обеспечение, формировали колонны резервов для того, чтобы дальше продвигаться по оккупированной территории и деоккупировать ее. Как подчеркивал президент Зеленский в своем турне, на этом этапе нам нужны следующие инструменты: первое, это дальнобойные ракеты, ракеты с дальностью больше 100 км, 150, 200, 300 км - для того, чтобы на 30%-40% уменьшить боеспособность российской группировки. Одним из ключевых моментов данного этапа является снижение боеспособности российской армии путем уничтожения мест концентрации ресурсов и средств.

Второй ключевой инструмент – это необходимые снаряды. Мы сейчас видим на Донецком направлении боевые столкновения контактного типа, когда используется стрелковое оружие. Так как у России абсолютно безразличное отношение к собственным военнослужащим и они могут их отправлять десятками тысяч, поэтому нам необходимо резкое наращивание огневой возможности ствольной артиллерии - это любые пушки 155 калибра - для того, чтобы можно было на 5-10 км отодвинуть от переднего края нашей обороны российских военнослужащих, максимально уничтожая их и, в то же время, артиллерийские возможности России.

Третий важнейший инструмент, это, безусловно, беспилотная авиация, которая позволит координировать и синхронизировать все удары по российским структурам.

Четвертый основной инструмент – это бронетехника, которая необходима для того, чтобы взломать оборону, все-таки на оккупированных территориях Россия построила пусть и не сильно объемные, тем не менее, определенные фортификационные сооружения, и для минимизирования потерь нужна бронетехника", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса украинского президента добавил, что именно для этого были проведены интенсивные переговоры, которые уже завершились.

"Сейчас осуществляется материально-техническое обеспечение, создается ремонтная база. Поставляются танки Leopard, Abrams, Challenger. И, наконец, последний характерный для этого этапа инструмент, и который может быть необходимым Украине и дальше – это различного вида авиация, по поводу которой президент Зеленский инициировал переговоры. Авиация нужна двух типов: для обеспечения прикрытия контрнаступления украинских вооруженных, для того, чтобы взламывать на определенную глубину российскую оборону и минимизировать наши потери - необходима штурмовая авиация. Истребительная авиация, в том числе Ф-16, нужна для того, чтобы дозакрыть небо над территорией Украины, потому что эта авиация сможет работать по баллистическим и гиперзвуковым ракетам. Все это президент актуализировал во время своего европейского турне. Что-то мы уже имеем в виде логистики, в виде поставок, что-то имеем в виде юридических и политических решений, и что-то у нас сегодня находится в фазе активного переговорного процесса – и прежде всего авиация", - сказал М.Подоляк.